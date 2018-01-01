На Донбассе боевики 4 раза обстреляли силы АТО из запрещенного оружия

Боевики на Донбассе продолжают осуществлять обстрелы позиций Вооруженных сил Украины из вооружения запрещенного минского договоренностями.

Об этом сообщает штаб АТО.

Сообщается, что на Луганском направлении боевики обстреляли оборонительные укрепления сил АТО с пехотного вооружения. В течение дня оккупанты из станковых противотанковых гранатометов вели огонь по защитникам Троицкого, а в обеденное время незаконные вооруженные формирования прицельно стреляли в сторону защитников Катериновки.

На Донецком направлении противник применил минометы на Приазовье, 15 120-мм мин разорвались вокруг опорных пунктов вблизи Водяного. В общем, с начала суток, вдоль линии разграничения сторон зафиксировано 4 обстрела укреплений ВСУ. В двух случаях украинские военные давали врагу адекватный ответ.