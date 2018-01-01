С начала АТО саперы ВСУ обезвредили на Донбассе 177 тысяч взрывоопасных предметов

С начала АТО саперные подразделения Вооруженных сил Украины обезвредили 177 тысяч взрывоопасных предметов, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

«В районе проведения АТО продолжается опасная и важная работа саперных подразделений Вооруженных сил Украины по выявлению и обезвреживанию взрывоопасных предметов, которыми обильно усеяна многострадальная земля Донецкой и Луганской областей», – говорится в сообщении

В Минобороны отметили, что в течение недели военнослужащие Вооруженных сил Украины проверили почти 6,5 га территории на наличие взрывоопасных предметов и обезвредили 179 единиц.

Всего с начала АТО саперные подразделения ВС Украины проверили около 3 тысяч 640 га территории Донецкой и Луганской областей и обезвредили 177 000 728 взрывоопасных предметов.