С начала АТО саперы ВСУ обезвредили на Донбассе 177 тысяч взрывоопасных предметов

С начала АТО саперы ВСУ обезвредили на Донбассе 177 тысяч взрывоопасных предметовСегодня, 18:34
С начала АТО саперные подразделения Вооруженных сил Украины обезвредили 177 тысяч взрывоопасных предметов, сообщает пресс-служба Министерства обороны.
«В районе проведения АТО продолжается опасная и важная работа саперных подразделений Вооруженных сил Украины по выявлению и обезвреживанию взрывоопасных предметов, которыми обильно усеяна многострадальная земля Донецкой и Луганской областей», – говорится в сообщении
В Минобороны отметили, что в течение недели военнослужащие Вооруженных сил Украины проверили почти 6,5 га территории на наличие взрывоопасных предметов и обезвредили 179 единиц.
Всего с начала АТО саперные подразделения ВС Украины проверили около 3 тысяч 640 га территории Донецкой и Луганской областей и обезвредили 177 000 728 взрывоопасных предметов.