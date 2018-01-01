Госпредприятие "Завод им. Малышева" (Харьков) готов приступить к производству танков "Оплот" для Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укроборонпрома".

"На данный момент Завод им. Малышева" готов приступить к выполнению государственного оборонного заказа по изготовлению танков "Оплот" для Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что завод в 2017 году реализовал продукцию на более 3 млрд гривен, в том числе в связи с завершением поставок танков "Оплот" в Таиланд.