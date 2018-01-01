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Синоптики предупреждают о сильном похолодании в Украине

Сегодня, 16:09 citynews.net.ua | Напечатать

В Укргидрометцентре заявили о высокой вероятности сильного похолодания с 25 января.

Об этом сегодня в ходе заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщил директор Украинского гидрометеорологического центра Украины Николай Кульбида, передает РБК-Украина.

"Начиная с 25 января очень высока вероятность (потому что мы еще будем оценивать) сильного похолодания в Украине с понижением температуры до 14-19 градусов, а 27-28 января - до 20-25 градусов мороза", - сказал он.

Кульбида добавил, что это пока только прогноз. "18 января мы ждем прохождения через центральную часть Украины, кроме востока и запада, достаточно активных циклонов, которые приведут к сильному выпадению снега, местами очень сильному, налипанию мокрого снега, усилению скорости ветра, метели. Ожидаем, что прирост снежного покрова прибавится еще на 10-20 см в большинстве областей Украины", - отметил Кульбида.

Также, по его словам, 15-17 января, сначала на Левобережье, а затем и на остальной территории Украины ожидается выпадение снега толщиной до 10 см. 21-22 января, по его словам, из-за перемещения с Балканского полуострова глубокого и активного циклона, предполагается осложнение погодных условий. Кроме того, по информации Кульбиды, в ближайшие дни температура по Украине в среднем снизится в ночные часы до 4-9 градусов мороза, на северо-востоке до 10-14 мороза


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