В Луганске полностью «лег» Vodafone

Сегодня жители оккупированных территорий Луганской области массово сообщают об отсутствии связи мобильного оператора Vodafone.

Отметим, что некоторые перебои со связью наблюдаются и в Северодонецке.

Напомним, ранее сообщалось, что мобильный оператор Vodafone полностью перестал работать на территории "ЛНР" из-за порыва кабеля в "ДНР".

"11 января 2018 года около 14.10 произошла полная остановка обслуживания абонентов украинского оператора связи "Vodafone Украина" на всей территории Луганской Народной Республики… произошел порыв магистрального оптоволоконного кабеля в районе населенного пункта Еленовка Донецкой Народной Республики. Ремонтно-восстановительные работы будут начаты в ближайшее время", - сказано в сообщении сепаратистских СМИ.