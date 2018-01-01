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ВР начнет пленарную неделю с закона о Донбассе

Сегодня, 14:09 citynews.net.ua | Напечатать

Верховная Рада Украины следующую неделю пленарных заседаний начнет во вторник, 16 января.

Первым в повестке дня парламент рассмотрит законопроект 7163 о реинтеграции Донбасса, говорится в расписании заседаний ВР на 16-19 января.

Так, проект закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" народные депутаты рассмотрят во втором чтении. Этот законопроект президент Украины Петр Порошенко определил как неотложный.

Документ предусматривает, что временная оккупация Россией территорий на Донбассе является нелегитимной. А границы временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях определяются по представлению Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Также предлагается в повестку дня сессии включить внесенный в ВР президентом законопроект о Высшем антикоррупционном суде.

В среду парламент рассмотрит вопрос ратификации, в частности, проект доступа к долгосрочному финансированию между Украиной и Международным банком реконструкции и развития. Еще один законопроект этого дня будет касаться внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно защиты детей от сексуальных злоупотреблений и сексуальной эксплуатации. В четверг, 18 января, ВР рассмотрит вопрос экономической политики, в частности о внесении изменений в законодательство по созданию и ведению кредитного реестра Национального банка и совершенствование процессов управления кредитными рисками банков. В пятницу состоится час вопросов к правительству. Также парламентарии рассмотрят внесение изменений в закон о высшем образовании.


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