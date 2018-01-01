ОБСЕ: Стороны не выполнили своих обязательств о перемирии на Донбассе

Стороны конфликта не выполнили взятые на себя обязательства по внедрению режима прекращения огня на Донбассе на период новогодних праздников.

Об этом сегодня на брифинге заявил первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает РБК-Украина.

"Не было ни одного дня без нарушений режима прекращения огня. Стороны полностью выполнили взятые на себя обязательства о перемирии. Фактически с 28 декабря каждый день СММ ОБСЕ фиксировала в среднем по 500 нарушений Реди тишины", - заявил Хуг. По его словам, сейчас можно говорить о начале фазы эскалации конфликта, ведь только с 17.00 часов 9 января по 17.00 10 января наблюдатели зафиксировали почти две тысячи нарушений режима тишины. Еще около тысячи нарушений было зафиксировано в течение следующих суток. Добавим, что решение о введении режима прекращения огня вступило в силу 23 декабря 2017.