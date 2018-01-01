Украинские войска начинают подготовку операторов ракетного комплекса Javelin

Вооруженные силы Украины приступают к подготовке операторов американского переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin.

Об этом говорится в сообщении ресурса Ukrainian Military Pages, который освещает состояние воинских формирований, военной промышленности и оборонной политики Украины. Сообщается, что подготовка кандидатов начнется 15 января 2018 года на базе Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного с проведения языковой подготовки для получения необходимого уровня знания английского языка.

Также сообщается, что после языковой подготовки отобранных кандидатов направят за границу для обучения боевому применению противотанковых ракетных комплексов.