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Украинские войска начинают подготовку операторов ракетного комплекса Javelin

Сегодня, 12:42 citynews.net.ua | Напечатать

Вооруженные силы Украины приступают к подготовке операторов американского переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin.

Об этом говорится в сообщении ресурса Ukrainian Military Pages, который освещает состояние воинских формирований, военной промышленности и оборонной политики Украины. Сообщается, что подготовка кандидатов начнется 15 января 2018 года на базе Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного с проведения языковой подготовки для получения необходимого уровня знания английского языка.

Также сообщается, что после языковой подготовки отобранных кандидатов направят за границу для обучения боевому применению противотанковых ракетных комплексов.


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