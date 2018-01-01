В «ЛНР» проблемы со связью МТС и «Лугакомом»

На протяжении последних нескольких дней в «ЛНР» наблюдаются проблемы с мобильной связью, которую предоставляет местный оператор «Лугаком».

Об этом пишут пользователи в соцсетях.

При этом, сегодня оператор сети «Лугаком» рассказал, что из-за аварии на коммутационном оборудовании у пользователей сети возникли сложности с некоторыми услугами. «В связи с аварией на коммутационном оборудовании на данный момент наблюдаются сложности с пополнением баланса, работой услуги "Перезвони мне"», – рассказал сотрудник компании. Как отметили в компании «Лугаком», на данный момент ведутся ремонтные работы, на качестве связи они никак не отразятся, пишут интернет-ресурсы временно неподконтрольной Украине территории.