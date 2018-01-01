Захарченко рассказал, когда в ДНР пройдут "выборы"Сегодня, 16:21
"Выборы" на пост главаря "Донецкой народной республики" пройдут осенью 2018 года.
Об этом заявил сегодня, 11 января, "руководитель" ДНР Александр Захарченко, передает сепаратистский источник ДАН. "Выборы будут осенью 2018 года", - заявил Захарченко. Кроме того, он подтвердил свое участие в следующих "выборах".
Напомним, 24 ноября главарь ЛНР Плотницкий ушел в "отставку".
Боевики заявляют, что данное решение он принял якобы в связи с ранениями и контузиями после покушений. После переворота в Луганске Плотницкого назначили уполномоченным от ЛНР по исполнению минских соглашений. До боевых действий на Донбассе он работал в Луганской областной инспекции по делам защиты прав потребителей