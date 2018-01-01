В Минздраве уверяют, что эпидемии кори нет в Украине

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун уверяет, что речь не идет об эпидемии кори, но родители должны вакцинировать своих детей, поскольку вакцины хватает.

Об этом она заявила журналистам перед началом заседания правительства, сообщает "Укринформ".

"Есть вспышки в Киеве, была в лагере ромов и в цирке, но вы никогда не знаете, когда будут люди вокруг вас больны, поэтому надо иметь прививки, чтобы защитить себя и своих детей. Но об эпидемии речь не идет", - сказала Супрун.

По ее словам, еще с сентября работает штаб, который контролирует ситуацию с этим заболеванием, потому что была вспышка кори в трех областях, а теперь еще в столице небольшая вспышка.

"Как вы знаете, большинство детей, заболевших корью, не имели прививки. Поэтому самое важное - прививки, потому что это защищает человека от заболевания", - подчеркнула Супрун.

Министр заверила, что в тех областях, где были вспышки болезни, уже вакцинировано почти 80% детей, а также запрещено посещать детсады и школы без прививок.