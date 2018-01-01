Волонтеров ACF задержали в Луганске и обвиняют в работе на СБУ

В неподконтрольном Луганске заявили, что организация ACF («Action Contre la Faim» или «Движение против голода») работала на Службу безопасности Украины.

Об этом сегодня, 11 января, сообщает пресс-служба «МГБ ЛНР».

«Министерством государственной безопасности совместно с министерством внутренних дел пресечена разведывательная деятельность незарегистрированной иностранной гуманитарной организации ACF ("Движение против голода"), осуществлявшей свою работу на территории Луганской народной республики в интересах украинских спецслужб», – утверждают в «МГБ».

«В нарушение законодательства ЛНР, ACF, центральный офис которой находится в городе Киеве, действовала под прикрытием Луганской общественной организации "Народная взаимопомощь", занималась сбором сведений о социально-политической и экономической ситуации в республике», – добавили в пресс-службе.

Также в «ЛНР» сообщают, что «в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны лица, оказывающие содействие иностранной организации. Обнаружены и изъяты договоры, переписка, отчеты о проведении социологических исследований и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность. При обыске также обнаружены штампы коммерческих предприятий, фиктивные договоры на закупку продовольствия и иных товаров, которые приобретались за счет зарубежных спонсоров для оказания якобы гуманитарной помощи жителям республики».

Кроме того, сообщается, что сотрудники организации являются жителями города Луганска, и они якобы собирали открытую информацию о ситуации в «республике», и передавали ее в Киев. Далее сотрудники СБУ в Киеве, по версии «ЛНР», анализировали эти данные, и представляли их в негативном свете международному сообществу.

Председатель «Народной взаимопомощи» Дмитрий Гасимов подтвердил, что представители «иностранной организации в Луганске отправляли собранные сведения в офисы ACF, зарегистрированные на территории Украины».

Теперь в «ЛНР» собираются проводить дальнейшие мероприятия «по установлению лиц и иных иностранных организаций, причастных к сотрудничеству со спецслужбами Украины».