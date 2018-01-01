В зоне АТО зафиксировали три случая нарушения правил перемещения товаров через КПВВ

В зоне проведения АТО пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения, остается интенсивным.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

Утром, сегодня, 11 января, в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 100/130; "Марьинка" - 50/70; "Новотроицкое" - 60/30 "Гнутово" - 70/60 В целом вчера в КПВВ было оформлено 35,6 тысячи человек и 4,5 тысячи транспортных средств.

"Вчера в КПВВ "Гнутово" и "Марьинка" пограничники Донецкого отряда зафиксировали три случая нарушения правил перемещения товаров через линию разграничения. В автомобилях, которые направлялись на выезд к неконтролируемой территории, обнаружено косметические изделия, духи, хозяйственные товары, одежда и обувь на общую сумму более 94 тысяч гривен", - сообщают в ГПСУ.

Кроме этого, правоохранители обнаружили автомобиль, следовавший из неподконтрольной территории с оборудованием стоимостью почти 34 тысяч гривен. Транспортные средства и обнаруженный товар передан работникам фискальной службы. В КПВВ "Майорское" и "Марьинка" пограничникам предлагали взятку за содействие в беспрепятственном пересечении линии разграничения. Правонарушителей передали Нацполиции.