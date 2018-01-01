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Украинские артиллеристы провели занятия с молодым пополнением в зоне отведения сил АТО

Сегодня, 18:04 citynews.net.ua | Напечатать

Согласно минским договоренностям артиллерийские подразделения отведены на определенные расстояния от линии соприкосновения, но находятся в готовности к действиям при изменении обстановки.

Как сообщает мобильная пресс-группа ОТГ «Луганск, в одном из подразделений артиллерийской бригады проводятся плановые занятия по боевой подготовке. В бригаде рядом с опытными ветеранами проходят службу и военнослужащие, у которых нет боевого опыта.

"Мы настойчиво тренируемся и хотим поддерживать высокий уровень подготовки артиллеристов. Опытные бойцы передают свои навыки и умения тем, кто только недавно пополнил ряды пушкарей", - рассказал командир подразделения младший лейтенант Антон С.

Расчеты орудий на месте проведения занятий действуют четко и слаженно. Опытные сержанты обращают внимание своих подчиненных на соблюдение всех мер безопасности и, если нужно, то для молодежи повторяют некоторые нормативы по несколько раз.

"Чем лучше и больше мы будем тренироваться, тем больше гарантий успешного выполнения боевой задачи. У нас был замечательный и хорошо подготовленный коллектив. И поэтому сейчас, когда освободились опытные бойцы, им на смену пришли другие военнослужащие, мы настойчиво и регулярно тренируемся" - отметил командир орудия старший солдат Николай С.

Расчеты орудий, выполнив программу занятий, вместе с техникой возвращаются в пункт дислокации.

"Мы по договоренности удалены от линии разграничения на определенные расстояния, и если враг попытается прорвать линию обороны наших войск, мы ему дадим достойный отпор. И именно для этого мы ежедневно тренируемся, совершенствуем свои профессиональные навыки и поддерживаем вооружение и технику на должном уровне", - рассказал командир батареи.

Украинские артиллеристы провели занятия с молодым пополнением в зоне отведения сил АТО
Украинские артиллеристы провели занятия с молодым пополнением в зоне отведения сил АТО
Украинские артиллеристы провели занятия с молодым пополнением в зоне отведения сил АТО


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