Луганские аграрии попросили поддержки у парламента

Члены Ассоциации сельхозтоваропроизводителей Луганской области обратились в Верховную Раду с просьбой принять законопроект о предотвращении чрезмерного давления на субъектов хозяйствования мероприятий государственного надзора, передает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Так, члены Ассоциации сельхозтоваропроизводителей Луганской области обратились с просьбой включить в повестку дня пленарных заседаний Верховной Рады Украины и принять законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения чрезмерного давления на субъектов хозяйствования мероприятий государственного надзора (контроля) за соблюдением законодательства о труде и занятости населения»(рег. № 6489).

В комитете Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения, к которому было направлено обращение, сообщили, что в парламенте создана рабочая группа по подготовке вышеупомянутого законопроекта.