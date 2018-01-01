Свыше 5 тыс. украинцев удерживается в местах заключения РФ

На территории Российской Федерации под стражей в местах заключения содержатся свыше 5 тыс. украинцев.

Об этом сказала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская в иньтервью 112.ua.

Омбудсмен отметила, что она активно сотрудничает с российским уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой, обсуждая вопросы касаемо заключенных.

"На сегодняшний день более 5 тысяч украинцев находятся под стражей на территории РФ. Это основная тема нашего сотрудничества. Татьяна Москалькова иногда обращается ко мне по поводу тех граждан, которые находятся под стражей на территории Украины", - рассказала Лутковская.