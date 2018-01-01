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Украина анонсировала новые переговоры по обмену заложниками

Сегодня, 15:42 citynews.net.ua | Напечатать

Представители Украины и ОРДЛО планируют обменяться актуальной информацией и списками заложников 18 января.

Об этом в интервью 112.Украина сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.

«Сейчас проводится очень важная и очень нужная работа, когда мы снова актуализируем списки – каждый у себя. Мы должны встретиться 18 января и обменяться актуальной информацией и актуальными списками. После этого начнутся переговоры относительно следующего этапа», - сказала она.

При этом Лутковская выразила надежду, что этот этап обмена заложниками пройдет намного быстрее, «потому что очень многие процедуры мы уже проговорили и проработали в рамках первого этапа».

«Уже нет вопросов, как подтверждать те или иные юридические факты, которые произошли на неподконтрольной территории, а также подконтрольной Украине территории. Я надеюсь, что в этом смысле пойдет быстрее, но пока информации относительно того, кого будут запрашивать, у меня нет», - сказала омбудсмен.

В то же время она подчеркнула, что Украина изначально разыскивала более 94 человек.

«К сожалению, были освобождены в рамках последней процедуры 74 человека. Соответственно еще как минимум 20 человек находятся на неподконтрольной территории. И список тех, за кого мы будем бороться, наверное, даже будет больше», - предположила Лутковская.

Напомним, 27 декабря 2017 состоялся обмен пленными между ОРДЛО и Украиной.


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