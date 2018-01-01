В зоне АТО за сутки были ранены двое украинских военных

В зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе за минувшие сутки боевики трижды открывали прицельный огонь, в результате чего двое военных получили ранения.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, пишет РБК-Украина.

"За прошедшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, однако двое получили ранения. Они были оперативно доставлены в больницу", - добавил Мотузяник.

По его словам, на Донецком направлении был зафиксирован один вражеский обстрел из стрелкового оружия вблизи Павлополя. "За прошедшие сутки ситуация на линии соприкосновения существенно не изменилась. На Луганском направлении противник дважды открывал огонь в сторону наших защитников. Возле Травневого враг пытался спровоцировать наших военных. В районе Луганского наши позиции были обстреляны из автоматических гранатометов", - сообщил он.

Мотузяник отметил, что по информации главного управления разведки, усиливаются противоречия между кадровыми российскими военными и наемниками из местных жителей.

"В схватке с применением оружия один боевик был убит, а второй травмирован", - отметил он.