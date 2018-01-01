» » В зоне АТО за сутки были ранены двое украинских военных

В зоне АТО за сутки были ранены двое украинских военных

Сегодня, 14:41 citynews.net.ua | Напечатать

В зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе за минувшие сутки боевики трижды открывали прицельный огонь, в результате чего двое военных получили ранения.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, пишет РБК-Украина.

"За прошедшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, однако двое получили ранения. Они были оперативно доставлены в больницу", - добавил Мотузяник.

По его словам, на Донецком направлении был зафиксирован один вражеский обстрел из стрелкового оружия вблизи Павлополя. "За прошедшие сутки ситуация на линии соприкосновения существенно не изменилась. На Луганском направлении противник дважды открывал огонь в сторону наших защитников. Возле Травневого враг пытался спровоцировать наших военных. В районе Луганского наши позиции были обстреляны из автоматических гранатометов", - сообщил он.

Мотузяник отметил, что по информации главного управления разведки, усиливаются противоречия между кадровыми российскими военными и наемниками из местных жителей.

"В схватке с применением оружия один боевик был убит, а второй травмирован", - отметил он.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:04

Украинские артиллеристы провели занятия с молодым пополнением в зоне отведения сил АТО

Сегодня, 17:56

Луганские аграрии попросили поддержки у парламента

Сегодня, 17:11

Свыше 5 тыс. украинцев удерживается в местах заключения РФ

Сегодня, 15:42

Украина анонсировала новые переговоры по обмену заложниками

Сегодня, 14:53

NRC поможет жителям прифронтовых территорий Луганщины пережить зиму

Сегодня, 14:41

В зоне АТО за сутки были ранены двое украинских военных

Сегодня, 14:25

В Эстонии увеличивают расходы на борьбу с пропагандой в 13 раз

Сегодня, 13:19

Местные бюджеты Луганщины получили 2,6 миллиарда налогов и сборов в 2017 году

Сегодня, 12:16

«Укрзализныця» после жалоб жителей меняет график движения поезда на Луганщину

Сегодня, 11:12

Кабмин расписал правила наказаний для чиновников

Сегодня, 10:27

Украинские десантники изобразили на снаряде РСЗО «Смерч» картины боев за Донбасс

Сегодня, 10:15

Латвия разместит военную базу в приграничном с Россией регионе

Новости Украины:

Сегодня, 18:12

Обвиняемая в сепаратизме экс-мэр Славянска Штепа сразу отказалась от переезда в ОРДО

Сегодня, 18:00

В Черновцах в здании ГФС прогремел взрыв: один человек ранен

Сегодня, 17:49

В Харькове переселенцы получают помощь по благотворительной программе Ватикана

Сегодня, 17:35

В Киеве детей без прививки от кори не будут допускать к занятиям в школах и детских садах

Сегодня, 15:57

Во Львовской области завершилась блокада пунктов пропуска на границе с Польшей

Сегодня, 14:26

На границе с Польшей протестующие перекрыли дороги

Сегодня, 13:18

В Брюсселе пройдут Дни украинского кино

Сегодня, 11:40

Главы МИД Украины и Румынии обсудят вопросы двустороннего сотрудничества

Сегодня, 11:12

Кабмин расписал правила наказаний для чиновников

Сегодня, 10:56

В Украину идут морозы

Сегодня, 10:42

В Одессе сожгли два авто на еврономерах

Сегодня, 09:58

Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 



^Наверх

 