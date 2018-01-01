В Эстонии увеличивают расходы на борьбу с пропагандой в 13 раз

Бюджет для обеспечения стратегической коммуникации или страткома в 2018 году в Государственной канцелярии Эстонии резко вырос: с 60 тысяч евро до 800 тысяч евро в год, то есть в 13,3 раза для борьбы с пропагандой и распространением дезинформации. Об этом сообщает издание Postimees.

По данным издания, такой объем бюджета будет держаться на этом уровне в течение ближайших четырех лет.

"К уже имеющимся двум на работу в Дом Стенбока возьмут еще восемь экспертов по стратегической коммуникации, у каждого из которых будут свои задачи. Эстония должна сформировать силу, способную осуществлять мониторинг, приводить возражения и интенсивнее прежнего преодолевать кризисы. До 2021 года на это будет потрачено 3,26 млн евро и в результате должна начать работать система, которая больше не будет завязана на одного человека", - говорится в сообщении.

Руководящий процессом в коммуникационном бюро правительства Мартин Яшко отметил, что сегодня стратегическая коммуникация во многом строится на реагировании.

"Если появляется какое-то наносящее Эстонии вред сообщение, то в лучшем случае мы успеваем его вовремя выявить, особенно если речь идет о международном пространстве. При наличии очень хорошего сотрудничества, планирования и предупреждения я верю, что в будущем многое можно будет предотвратить", - объяснил Яшко.

Одна из новых задач команды - получать значительно более четкую картинку инфопространства зарубежных медиаканалов и социальных сетей, в которых что-то говорят об Эстонии.

У аналитиков должна появиться возможность отделять важнейшее от важного и увидеть структуру: например, какая сила и с какими намерениями управляет игрой против Эстонии.