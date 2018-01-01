«Укрзализныця» после жалоб жителей меняет график движения поезда на Луганщину

«Укрзализныця» с 1 февраля меняет график движения поезда 137/138 Лисичанск-Хмельницкий, сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз.

Поезд будет отправляться из Лисичанска в 16:50 (вместо 13:45) и прибывать в Киев в 06:30 (вместо 4:05). Расписание обратного маршрута почти не изменилось: отправление из Киева в 23:12 (вместо 22:45), прибытие в Лисичанск в 13:45 (вместо 12:40).

Ранее жители Луганщины массово жаловались на график движения поездов: прямой поезд из Лисичанска в Киев 10 октября был отменен, а два других или прибывали в столицу ночью, или находились в дороге целый день, передает Радио Свобода.

График движения второго поезда на Луганщину – Лисичанск-Ужгород – остался неизменным: он отправляется из столицы в полдень и прибывает в Лисичанск в 04:15. В обратном направлении – отправляется из Лисичанска в 06:25 и прибывает в Киев в 22:30.

После оккупации части Луганской области пассажирское железнодорожное сообщение с Луганском было прекращено. Добраться до нынешнего административного центра области – Северодонецка – можно поездом, следующим в Лисичанск