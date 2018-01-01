Кабмин расписал правила наказаний для чиновников

На сайте Кабинета министров обнародован порядок осуществления дисциплинарного производства в отношении членов правительства и их заместителей, руководителей других центральных органов исполнительной власти и их заместителей, руководителей местных органов исполнительной власти и их заместителей.

Он прописан в постановлении КМУ, размещенном на Правительственном портале.

В Кабмине считают, что принятие этого порядка позволит навести порядок в системе управления и предоставить механизм действенного контроля со стороны Премьер-министра за дисциплиной.

В Кабмине считают, что утверждение этого порядка позволит навести порядок в системе управления и предоставит механизм действенного контроля со стороны Премьер-министра за дисциплиной.

В документе отмечается, что дисциплинарное производство возбуждаеся по поручению главы правительства и осуществляется дисциплинарной комиссией. Решения комиссии оформляются протоколами.

Дисциплинарная комиссия по результатам дисциплинарного производства предоставляет предложения Премьер-министру Украины. После этого Кабинет министров должен принять решение о применении соответствующего дисциплинарного взыскания или обращении к субъекту назначения о применении дисциплинарного взыскания к руководителю органа исполнительной власти, в отношении которого осуществлялось дисциплинарное производство.