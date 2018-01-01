Боевики за день два раза нарушили установленное перемирие

На Донбассе с начала суток боевики два раза обстреляли позиции сил антитеррористической операции несмотря на установленное новогодне-рождественское перемирие.

Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО.

Сообщается, что на Луганском направлении боевики обстреляли защитников Луганского с временно оккупированной Калиновки из гранатометов. Так, на Донецком направлении боевики из неподконтрольного украинскому правительству Сосновского вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и минометов калибра 82-мм по защитникам Павлополя.

В общем, с начала суток, российско-оккупационные войска провели 2 обстрелы позиций сил АТО. Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.