» » В поселке Ольгинка ликвидируют крупный склад мин и снарядов

В поселке Ольгинка ликвидируют крупный склад мин и снарядов

Сегодня, 17:43 citynews.net.ua | Напечатать

Работы по ликвидации склада боеприпасов времен Второй мировой войны, обнаруженного в непосредственной близости от действующей железнодорожной колеи, проходят в поселке Ольгинка.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области.

Снаряды и мины времен Второй мировой войны жители Ольгинки нашли в поле в нескольких метрах от своих домов в ноябре прошлого года.

В связи с тем, что большое количество боеприпасов находится во взведенном состоянии и представляет реальную угрозу местному населению, была объявлена чрезвычайная ситуация. Ежедневно на месте работают пиротехники ГСЧС. Они уже изъяли более тысячи боеприпасов, сколько еще остается, спрогнозировать невозможно.

"Факт обнаружения боеприпасов времен II Мировой войны красноречиво свидетельствует о том, что на очистку территории Донецкой области от взрывоопасных предметов пойдут десятки лет. Ведь угрозу представляют не только современные снаряды, но и остатки прошлых войн", - говорится в сообщении.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 17:43

В поселке Ольгинка ликвидируют крупный склад мин и снарядов

Сегодня, 17:16

В Лисичанске задержали мужчину "под кайфом", который повредил машины патрульных

Сегодня, 16:59

Переговоры о втором этапе обмена пленными на Донбассе пройдут в Минске 10 января

Сегодня, 16:29

Россия подарила ЛНР шестиметровый крест

Сегодня, 16:10

В Украине насчитали 1 млн 492 тыс. 100 переселенцев

Сегодня, 15:04

Штаб: Ситуация в АТО обострилась

Сегодня, 14:46

Папа Римский на встрече с послами 183 стран напомнил о конфликте на Донбассе

Сегодня, 14:05

КПВВ в Станице Луганской с 10 января меняет график работы

Сегодня, 13:59

На Луганщине начато специальное расследование в отношении «заместителя государственного таможенного комитета ЛНР»

Сегодня, 13:35

Законопроект о реинтеграции Донбасса отменяет судебный сбор в исках против России

Сегодня, 12:56

Электроэнергия для промпотребителей подорожала на 8-11%

Сегодня, 11:59

В «ЛНР» новые правила выдачи денег в «госбанке»

Новости Украины:

Сегодня, 18:00

Минэкологии: Дарницкая ТЭЦ загрязняет воды Киева

Сегодня, 17:42

В Николаеве увеличилось число заболевших гепатитом А

Сегодня, 17:10

В Польше задержали женщину, «торговавшую» украинцами

Сегодня, 16:59

КГБ Беларуси завербовал украинца для слежки за силовиками

Сегодня, 16:07

Неизвестные устроили стрельбу в столичном стриптиз-клубе

Сегодня, 15:59

На Киевщине похоронили Ноздровскую

Сегодня, 15:02

Украина и Китай углубляют торговое сотрудничество

Сегодня, 14:48

В Мариуполе женщина с топором мешала тушить пожар

Сегодня, 14:12

МВД: Правоохранители обеспечили общественную безопасность во время праздников

Сегодня, 13:36

Киевское метро перевезло полмиллиарда человек

Сегодня, 12:56

Электроэнергия для промпотребителей подорожала на 8-11%

Сегодня, 11:54

Украина в 2017 году стала лидером по экспорту лыжного оборудования в ЕС

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 



^Наверх

 