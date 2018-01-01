В поселке Ольгинка ликвидируют крупный склад мин и снарядов

Работы по ликвидации склада боеприпасов времен Второй мировой войны, обнаруженного в непосредственной близости от действующей железнодорожной колеи, проходят в поселке Ольгинка.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области.

Снаряды и мины времен Второй мировой войны жители Ольгинки нашли в поле в нескольких метрах от своих домов в ноябре прошлого года.

В связи с тем, что большое количество боеприпасов находится во взведенном состоянии и представляет реальную угрозу местному населению, была объявлена чрезвычайная ситуация. Ежедневно на месте работают пиротехники ГСЧС. Они уже изъяли более тысячи боеприпасов, сколько еще остается, спрогнозировать невозможно.

"Факт обнаружения боеприпасов времен II Мировой войны красноречиво свидетельствует о том, что на очистку территории Донецкой области от взрывоопасных предметов пойдут десятки лет. Ведь угрозу представляют не только современные снаряды, но и остатки прошлых войн", - говорится в сообщении.