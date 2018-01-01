Мужчину, повредившего два патрульных автомобиля и устроившего гонки с полицейскими, со стрельбой задержали в Лисичанске.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Луганской области.

Так, минувшим вечером в Северодонецке патрульные заметили автомобиль Chevrolet Tacuma, который двигался с неработающей левой фарой. Во время общения с полицейскими водитель неожиданно завел двигатель и поехал в направлении города Лисичанска. Инспекторы начали преследование.

В Лисичанске на улице Малиновского дополнительные экипажи заблокировали дорогу служебными автомобилями. Однако, водителя это не остановило. Повредив служебный автомобиль, и чуть не сбив инспектора, который вынужден был применить огнестрельное оружие, он продолжил движение.

Через несколько минут автомобиль нарушителя заблокировали в районе центрального рынка. В автомобиле вместе с ним находилась испуганная женщина, которая объяснила патрульным, что просила его остановиться, но он на нее не реагировал.

У задержанного гражданина инспекторы обнаружили признаки возможного наркотического опьянения, тест на которое он согласился сдать в наркологическом диспансере. В случае выявления в организме нарушителя наркотических веществ, он будет нести ответственность за управление автомобилем в состоянии опьянения.

В отношении мужчины правоохранители составили постановления по части 1 статьи 121 (нарушение пользования внешними световыми приборами), статьей 122-2 (невыполнение требований об остановке) КоАП и два протокола по статье 124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.

Также в отношении водителя открыто уголовное производство по части 2 статьи 342 УК (сопротивление работнику полиции).