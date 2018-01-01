» » В Лисичанске задержали мужчину "под кайфом", который повредил машины патрульных

В Лисичанске задержали мужчину "под кайфом", который повредил машины патрульных

Сегодня, 17:16 citynews.net.ua | Напечатать

Мужчину, повредившего два патрульных автомобиля и устроившего гонки с полицейскими, со стрельбой задержали в Лисичанске.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Луганской области.

Так, минувшим вечером в Северодонецке патрульные заметили автомобиль Chevrolet Tacuma, который двигался с неработающей левой фарой. Во время общения с полицейскими водитель неожиданно завел двигатель и поехал в направлении города Лисичанска. Инспекторы начали преследование.

В Лисичанске на улице Малиновского дополнительные экипажи заблокировали дорогу служебными автомобилями. Однако, водителя это не остановило. Повредив служебный автомобиль, и чуть не сбив инспектора, который вынужден был применить огнестрельное оружие, он продолжил движение.

Через несколько минут автомобиль нарушителя заблокировали в районе центрального рынка. В автомобиле вместе с ним находилась испуганная женщина, которая объяснила патрульным, что просила его остановиться, но он на нее не реагировал.

У задержанного гражданина инспекторы обнаружили признаки возможного наркотического опьянения, тест на которое он согласился сдать в наркологическом диспансере. В случае выявления в организме нарушителя наркотических веществ, он будет нести ответственность за управление автомобилем в состоянии опьянения.

В отношении мужчины правоохранители составили постановления по части 1 статьи 121 (нарушение пользования внешними световыми приборами), статьей 122-2 (невыполнение требований об остановке) КоАП и два протокола по статье 124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.

Также в отношении водителя открыто уголовное производство по части 2 статьи 342 УК (сопротивление работнику полиции).


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 17:43

В поселке Ольгинка ликвидируют крупный склад мин и снарядов

Сегодня, 17:16

В Лисичанске задержали мужчину "под кайфом", который повредил машины патрульных

Сегодня, 16:59

Переговоры о втором этапе обмена пленными на Донбассе пройдут в Минске 10 января

Сегодня, 16:29

Россия подарила ЛНР шестиметровый крест

Сегодня, 16:10

В Украине насчитали 1 млн 492 тыс. 100 переселенцев

Сегодня, 15:04

Штаб: Ситуация в АТО обострилась

Сегодня, 14:46

Папа Римский на встрече с послами 183 стран напомнил о конфликте на Донбассе

Сегодня, 14:05

КПВВ в Станице Луганской с 10 января меняет график работы

Сегодня, 13:59

На Луганщине начато специальное расследование в отношении «заместителя государственного таможенного комитета ЛНР»

Сегодня, 13:35

Законопроект о реинтеграции Донбасса отменяет судебный сбор в исках против России

Сегодня, 12:56

Электроэнергия для промпотребителей подорожала на 8-11%

Сегодня, 11:59

В «ЛНР» новые правила выдачи денег в «госбанке»

Новости Украины:

Сегодня, 18:00

Минэкологии: Дарницкая ТЭЦ загрязняет воды Киева

Сегодня, 17:42

В Николаеве увеличилось число заболевших гепатитом А

Сегодня, 17:10

В Польше задержали женщину, «торговавшую» украинцами

Сегодня, 16:59

КГБ Беларуси завербовал украинца для слежки за силовиками

Сегодня, 16:07

Неизвестные устроили стрельбу в столичном стриптиз-клубе

Сегодня, 15:59

На Киевщине похоронили Ноздровскую

Сегодня, 15:02

Украина и Китай углубляют торговое сотрудничество

Сегодня, 14:48

В Мариуполе женщина с топором мешала тушить пожар

Сегодня, 14:12

МВД: Правоохранители обеспечили общественную безопасность во время праздников

Сегодня, 13:36

Киевское метро перевезло полмиллиарда человек

Сегодня, 12:56

Электроэнергия для промпотребителей подорожала на 8-11%

Сегодня, 11:54

Украина в 2017 году стала лидером по экспорту лыжного оборудования в ЕС

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 



^Наверх

 