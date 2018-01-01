Россия подарила ЛНР шестиметровый крест

Из Санкт-Петербурга передали самопровозглашенной "Луганской народной республике" шестиметровый поклонный крест, который установили у линии соприкосновения.

Об этом во вторник, 9 января, сообщает российское издание РИА Новости, ссылаясь на президента петербургского фонда Шумбрат Сергея Артемова.

"Это уже тридцать первый поклонный крест (установленный фондом Шумбрат). Предыдущие мы ставили в Горловке, Майорске, на блокпосту, кстати, там произошел недавно обмен пленными... Эти кресты ставит православная общественность Санкт-Петербурга", — сообщил Артемов.

По его словам, крест изготовлен из лиственницы, привезенной из Иркутской области. Артемов рассказал, что перед Новым годом такой же крест установили в Сирии.