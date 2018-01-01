Штаб: Ситуация в АТО обострилась

За прошедшие сутки ситуация в районе проведения АТО обострилась. Оккупанты продолжают игнорировать установленный режим прекращения огня, увеличив, по сравнению с предыдущими сутками, количество и интенсивность вооруженных провокаций.

Особую активность противник проявлял в светлое время дня. Зафиксированы обстрелы позиций украинских защитников, в частности, из минометов, запрещенных минскими договоренностями, вооружения БПМ и гранатометов. Военнослужащие ВСУ были вынуждены впервые с начала новогодне-рождественского перемирия адекватно отвечать.

Всего за прошлые сутки вдоль всей линии соприкосновения противник провел 6 прицельных обстрелов позиций ВСУ.

В результате обстрелов не погиб ни один наш военнослужащий, однако неподалеку от Светлодарска и Новотроицкого получили ранения трое украинских воинов. Один из них находится в тяжелом состоянии. Раненые доставлены в военные госпитали, им оказана медицинская помощь.