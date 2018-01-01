Папа Римский на встрече с послами 183 стран напомнил о конфликте на Донбассе

Папа Римский напомнил международному сообществу о жертвах конфликта на Донбассе.

Об этом Папа Римский Франциск рассказал 8 января на встрече с послами 183 стран, аккредитованными при Святом Престоле, сообщает Радио Ватикана.

«Совместные старания в пользу отстройки мостов являются неотложными также и в Украине. Прошедший год посеял новые жертвы в конфликте, который угнетает страну, и в дальнейшем причиняя страдания населению, в частности, семьям, проживающим в зонах, затронутых войной, и потерявшим своих самых дорогих, нередко – детей и пожилых людей», – сказал Папа Франциск.

Во время традиционной встречи с дипломатическим корпусом, которая происходит в начале года, глава католической церкви подводит итоги прошедшего года в контексте международной панорамы и делится мыслями о неотложных задачах, стоящих перед международным сообществом. В нынешней речи Папа сосредоточил свое внимание, среди прочего, на двух важных годовщинах, а именно – на 100-летии завершения Первой мировой войны и 70-летии принятия Всеобщей декларации прав человека.

Отметим, что на сегодня двусторонние отношения со Святым Престолом поддерживают 183 государства, Суверенный Мальтийский Орден и Европейский Союз. Среди послов – 25 женщин, среди которых – чрезвычайный и полномочный посол Украины Татьяна Ижевская. При Святом Престоле аккредитованы также различные международные организации.