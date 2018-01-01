На Луганщине начато специальное расследование в отношении «заместителя государственного таможенного комитета ЛНР»

На Луганщине начато специальное досудебное расследование в отношении «заместителя государственного таможенного комитета ЛНР».

Об этом сегодня, 9 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Прокуратурой Луганской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту участия в деятельности террористической организации гражданина Украины по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины. Расследованием установлено, что в 2015 году житель Луганска дал согласие на назначение себя на должность так называемого "заместителя государственного таможенного комитета "ЛНР" и до сих пор организует функционирование и деятельность так называемого "ведомства". Сейчас участник террористической организации отдает приказы, распоряжения обязательные к исполнению подчиненными работниками, контролирует перевозки товаров через временно неподконтрольную территорию Луганской области, организует взыскание "таможенных платежей", а также выполняет другие действия, направленные на нарушение конституционных прав и свобод граждан Украины, которые находятся на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области», – сообщили в прокуратуре.

Поскольку мужчина находится на неподконтрольной украинской власти территории Луганской области, он объявлен в розыск и, на основании постановления следственного судьи, начато специальное досудебное расследование.

Санкция ч. 1 ст. 258-3 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.