КПВВ в Станице Луганской с 10 января меняет график работы

Как сообщает Станично-Луганская райгосадминистрация, контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» переходит на новый график работы.

С 10 января 2018 года в Луганской области пропуск лиц с/на оккупированные Россией территории будет осуществляться с 07.00 до 17.00 по киевскому времени.

В связи с изменениями режима работы КПВВ просим граждан учесть эту информацию при планировании поездок и пересечении линии разграничения в районе проведения АТО.

Информацию об изменении графика работы КПВВ подтвердили и в Луганском пограничном отряде.