СЦКК: Боевики используют перемирие для обустройства новых позиций

Боевики ОРДЛО используют «новогоднее перемирие» для обустройства новых огневых позиций в пределах населенных пунктов, сообщает украинская сторона СЦКК.

«Боевики НВФ ОРДО/ОРЛО продолжают использовать введенный с 23 декабря 2017 на время новогодних и рождественских праздников режим прекращения огня для обустройства и наращивания старых и создания новых огневых позиций», - говорится в сообщении.

В СЦКК подчеркнули, что обустройство указанных фортификаций и размещение на них военной техники и вооружения осуществляется в пределах населенных пунктов и в непосредственной близости к жилым домам мирных граждан Украины на временно неподконтрольной территории.

Так, в отчете СММ ОБСЕ за 03.01.2018 указано, что такие нарушения выявлены в восточной части города Кальмиусское (быв. Комсомольское, 42 км к юго-востоку от Донецка), где техника и оборудованный военный объект расположены возле жилого дома. Также зафиксировано оборудование окопов и траншей на расстоянии не более 300 метров от с. Калиново-Борщеватое (Луганская область) и непосредственно вокруг жилого сектора с. Стила (Донецкая область).