В «ДНР» объявили о плане внедрения криптовалют

Подконтрольное группировке «ДНР» предприятие «Почта Донбасса» планирует начать внедрение блокчейн управления и криптовалют.

Об этом говорится в публикации сайта DNR-LIVE о планах «министерств и ведомств» на 2018 год.

Более детальной информации о развитии блокчейн-технологии в публикации нет.

В ноябре 2017 года «министр связи ДНР» Виктор Яценко назвал криптовалюты «перспективным механизмом для привлечения инвестиций».

«Я уверен, что многие субъекты хоздеятельности в Европе, Америке и возможно стран БРИКС заинтересованы развернуть такие производственные площадки. Но так как мы находимся в глубокой экономической блокаде, у нас нет международных финансовых инструментов, криптовалюта могла бы быть тем самым мостом, который соединил бы наш промышленный потенциал и потребности глобальной экономики в наших продуктах», – сказал он DNR-LIVE.

В октябре 2017 года «Медуза» опубликовала репортаж о блокчейне на подконтрольной «ДНР» территории. Собеседники издания отмечали, что в регионе есть большие перспективы по майнингу (добыче) криптавалют из-за дешевизны электричества, но инвесторов отпугивает военный конфликт и отсутствие гарантий со строны самопровозглашенных властей.