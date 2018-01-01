Суд Кипра заморозил активы Рината Ахметова на сумму $820 млн по делу об одном из крупнейших в Украине операторов фиксированной связи - Укртелекома, пишет Financial Times.

Под заморозку может попасть, в том числе, самая дорогая квартира в Гайд-парке в Лондоне, которую Ахметов приобрел в 2011 году.

Такое решение суд вынес по иску компании Raga Establishment, которая принадлежит бывшему председателю правления Родовид Банка Денису Горбуненко. Raga продала Укртелеком Ахметову в 2013 году за $860 млн, но он, как говорится в иске, внес только $100 млн аванса и прекратил платежи.

У Ахметова есть время до 8 января на подачу апелляции.