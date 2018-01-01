В Кременском районе пиротехники изъяли 7 артиллерийских снарядов диаметром 152 мм

Пиротехники изъяли 7 артиллерийских снарядов диаметром 152 мм на территории Кременского лесоохотничьего хозяйства.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Луганской области.

Так, в Службу спасения "101" поступило сообщение от дежурного Кременского отдела Национальной полиции об обнаружении взрывоопасных предметов на территории Кудряшевского лесничества Кременского лесоохотничьего хозяйства.

3 января для идентификации взрывоопасных предметов, осуществление мероприятий по разминированию и обследованию местности были задействованы пиротехники аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Луганской области и сотрудники Кременского районного отдела ГУ ГСЧС Украины в Луганской области.

По прибытию на место происшествия, пиротехники изъяли 7 артиллерийских снарядов диаметром 152 мм и обследовали местность на наличие других взрывоопасных предметов.

В общем были привлечении 3 единицы специальной техники, 5 человек пиротехнической группы и 3 сотрудника ГСЧС