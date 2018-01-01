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На Луганщине судят троих киллеров

Сегодня, 18:00 citynews.net.ua | Напечатать

Трое жителей Луганской области предстанут перед судом за покушение на умышленное убийство по заказу.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

По информации силовиков, в июле 2017 года полицейскими начато досудебное расследование по факту покушения на совершение умышленного убийства по заказу жителя Северодонецка, который активно противодействовал незаконному обороту наркотических веществ.

На этапе непосредственной реализации преступления задержаны трое жителей Северодонецка, у которых изъято огнестрельное оружие, взрывчатку, банковские карточки, на которые они получили денежное вознаграждение за совершение убийства, установлен круг пособников преступления. Убийства человека, благодаря слаженным действиям сотрудников полиции, удалось избежать.

На данный момент все участники преступления задержаны, в отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, в уголовном производстве продолжается досудебное расследование.

Действия задержанных квалифицируются как совершенные организованной группой. В январе 2018 года уголовное производство с обвинительным актом направлено в суд, где будет предоставлено окончательную правовую оценку действиям лиц, совершивших правонарушения.


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