"Укрзализныця" откроет международные кассы в Донецкой и Луганской областях

Несколько международных касс будут открыты в Донецкой и Луганской областях в 2018 году. Об этом сообщил глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов в своем микроблоге в Twitter.

"Международных железнодорожных касс в 2018 году станет больше. Начинаем с "Донецкой железой дороги". Вместо Донецка и Луганска открывает такие кассы в Мариуполе, Краматорске, Славянске, Покровске, Рубежном и Лисичанске", — написал Кравцов.

Он напомнил, что "Укрзализныця" на данный момент дает возможность путешествовать на поездах в 7 стран ЕС.