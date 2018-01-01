Освобождение всех незаконно удерживаемых из тюрем ОРДЛО и активизация работы по поиску и идентификации пропавших без вести будут приоритетами на 2018 год для украинских представителей в Минской гуманитарной подгруппе.

Об этом первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила в Facebook.

"Мы приложим все усилия, чтобы вторая волна освобождения заложников состоялась как можно быстрее, готовы в этом вопросе к серьезным компромиссам. Надеемся, что позитив первой волны освобождения, важный и для всех участников Минских групп, и для нормандского формата, будет способствовать и ускорит вторую волну", - заявила Геращенко. К поискам пропавших планируют привлечь Международный комитет Красного Креста (МККК).

"Важно отметить активную роль МККК в сопровождении освобождения законно находящихся в украинских тюрьмах и незаконно удерживаемых в ОРДЛО. Кроме посещения тюрем, личного общения и сопровождения процедуры передачи, МККК способствовало в других важных технических и логистических вопросах", - отметила Геращенко.