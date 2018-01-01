«ДНР» запретила ввозить украинский алкоголь и товары с акцизом «ЛНР»

Незаконная группировка «ДНР» запретила ввоз на подконтрольную ей территорию товаров с акцизами «ЛНР». Запрет действует с 27 декабря.

Подакцизные товары, ввозимые с территории под контролем «ЛНР», запрещено ввозить в отдельные районы Донетчины независимо от страны производителя. Ограничения не распространяются на товары для транзита на территорию России.

Также «ДНР» постановила зеркально отвечать на запреты и ограничения «ЛНР» на ввоз товаров через пункты «ДНР».

Кроме этого, так называемый совет министров «ДНР» запретил ввозить алкогольную продукцию 67-ми украинских производителей, таких как «Біленька», «Рашн шот», «Пять капель», «Плакучая ива», «Артемівська», «Белый аист», «Дончанка», «Кагор православный» и другие.