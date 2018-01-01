На Луганщине налоговики за год открыли 50 уголовных производств

В Главном управлении ГФС в Луганской области сообщили, что в течение 2017 года по материалам оперативных подразделений следователями начато 50 уголовных производств, в том числе по тяжким уголовным преступлениям – 34.

Из них: по фактам уклонения от уплаты налогов – 21, по фактам отмывания (легализации) доходов, полученных преступным путем – 7, по фактам незаконного изготовления, хранения, сбыта или транспортировки с целью сбыта подакцизных товаров – 11, по фактам присвоения, растраты имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением – 5, по фактам фиктивного предпринимательства и подделки документов для проведения государственной регистрации – 4, по факту сбыта поддельных марок акцизного налога – 1 и по факту мошенничества с финансовыми ресурсами – 1.

По результатам предварительного расследования в суд направлено 14 уголовных производств. Возмещено 23 млн грн убытков, причиненных государству.

Кроме того, в прошлом году разоблачена организованная преступная группа, в которой 3 лицам сообщено о подозрении по ст. 28 УК Украины.

Прекращена незаконная деятельность межрегионального центра минимизации таможенных платежей, общий объем внешнеэкономических операций по которому составляет 100 млн грн.

Кроме того, разоблачены 3 подпольных цеха по разливу фальсифицированных алкогольных напитков.