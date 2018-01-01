На пунктах пропуска в АТО стоят больше 400 авто

Пассажирско-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в зоне АТО остается интенсивным.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: «Майорское» – 40/100; «Марьинка» – 30/70; «Новотроицкое» – 40/30; «Гнутово» – 70/30", - говорится в сообщении.

Всего за среду КПВВ были оформлены 30,4 тысячи человек и 3,9 тысячи транспортных средств: «Майорское» – 7245 человек и 870 транспортных средств; «Марьинка» – 7325 человек и 1250 транспортных средств; «Новотроицкое» – 5650 человек и 1070 транспортных средств; «Гнутово» – 3220 человек и 720 транспортных средств; «Станица Луганская» – 6935 человек.