Глава МИД Германии считает необходимым вернуть представителей России в СЦКК на Донбассе

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль считает необходимым вернуть представителей Российской Федерации в состав Совместного центра по контролю и координации на Донбассе (СЦКК).

Об этом он заявил в среду, 3 января, на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным, передает РБК-Украина.

"Очень важно убедить российское правительство, чтобы Россия вновь участвовала в совместной комиссии. Важно, чтобы Украина имела также прямой контакт с Россией в этом плане", - сказал Габриэль.