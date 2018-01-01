На Луганщине будут заочно судить сотрудника «МВД ЛНР»

В Луганской области будут заочно судить сотрудника «МВД ЛНР».

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Так, во время досудебного расследования установлено, что гражданин Украины дал согласие на назначение себя в «правоохранительном органе ЛНР», который является составной частью единой системы «правоохранительных органов ЛНР». «В настоящее время указанное лицо незаконно осуществляет оперативно-розыскную деятельность, дознание, досудебное следствие и уголовное преследование граждан Украины, которые находятся на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области», – отмечается в сообщении.

Сотрудник «уголовного розыска Лутугинского районного отдела МВД ЛНР» объявлен в розыск. На основании постановления следственного судьи в уголовном производстве осуществлено специальное досудебное расследование, по результатам которого обвинительный акт направлен в суд.

Прокуратурой Луганской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении его по факту совершения им уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в деятельности террористической организации)

Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.