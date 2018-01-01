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В районе Станицы разминировали дорогу

Сегодня, 17:37 citynews.net.ua | Напечатать

Вблизи Станицы Луганской 30 декабря наблюдатели отметили, что ранее зафиксированные колючая проволока и предупреждающий знак о минной опасности на дороге Р22 были убраны.

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, обнародованном 2 января.

«Военнослужащий Вооруженных Сил Украины на расположенном неподалеку блокпосте сообщил СММ, что группа Вооруженных Сил Украины по разминированию очистила дорогу 29 декабря – в тот же день, когда наблюдатели обратились к офицеру Вооруженных Сил Украины при Совместном центре контроля и координации (СЦКК) с просьбой оказать содействие в очистке дороги», – говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Ранее международные наблюдатели сообщали, что примерно в 1,5 км к северо-востоку от северо-восточного края участка разведения в районе Станицы Луганской 28 декабря впервые были замечены колючая проволока поперек автодороги Р22 и табличка с надписью: «Осторожно! Мины».


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