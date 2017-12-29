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Стала известна новая дата переговоров по освобождению оставшихся у боевиков заложников

Сегодня, 17:26 citynews.net.ua | Напечатать

Очередная встреча всех причастных к процессу возможного обмена украинских заложников, которые остаются в плену, запланирована на пятницу, 5 января.

Об этом заявил заместитель министра юстиции Денис Чернышев, передает «Украинская правда».

«Очень много как государственных учреждений, так и общественных деятелей, которые принимают участие во всей этой большой работе. Так, на 5-е число госпожа Геращенко назначила очередную встречу всех, кто причастен к этому процессу, будет обсуждаться новый процесс возможной передачи и будут готовиться документы», - сказал Чернышев.

Он добавил, что списки на обмен еще в процессе подготовки.


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