Украина проиграла России иск на 3 млрд долл., которые хотели направить на компенсацию пострадавшим от войны

Украина проиграла России иск на сумму 3 млрд долл., которые правозащитники хотят направить на компенсацию ущерба пострадавшим от боевых действий на Донбассе и переселенцам, в Лондонском суде.

Об этом в эфире «Черноморской телекомпании» рассказала Ирина Веригина, член координационного совета Общественной организации «Сила права», пишет «Донецкие вести».

«В мае 2016 года Голосеевский суд Киева наложил арест на кредит Януковича, это 3 млрд долл., и запретил Украине отдавать Российской Федерации, стране-оккупанту, этот кредит. Россия сейчас судится в Лондонском суде, и суд первой инстанции Украина проиграла. Сейчас идет апелляционный суд, и мы знаем, что и этот апелляционный суд Украина проиграет», – сказала она.

Теме не менее, Веригина считает, что эти деньги все-таки можно получить для компенсации пострадавшим от боевых действий на Донбассе. «Я уверена, что эти 3 млрд долл., которые Украина должна отдать Россия, пойдут на компенсацию нашим переселенцам, не только переселенцам, но и семьям погибших и раненых во время войны, потому что в 2017 году мы уже получили несколько решений судов, по которым принято решение о компенсации ущерба нашим гражданам. Я не одна, нас несколько десятков людей», – говорит правозащитница.

Она также отметила, что является одним из истцов в судебном процессе о компенсации ущерба. «Выплата моей компенсации зависит от решения Лондонского суда. Россия заплатит тогда, когда закончится война на Донбассе», – добавила Веригина.