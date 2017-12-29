Новые штрафы за нарушение ПДД еще не действуют

Новая система штрафов за нарушение Правил дорожного движения еще не начала действовать, сообщает департамент коммуникации Министерства внутренних дел.

«Как вы помните, Кабинет Министров Украины одобрил изменения в законодательство, направленные на борьбу с нарушениями ПДД, инициированные МВД. В частности, изменения коснулись ограничения скорости движения в населенных пунктах до 50 км/ч, внедрение видеофиксации нарушений ПДД, изменения в порядок выдачи удостоверения водителя, изменения размера штрафов за некоторые нарушения, усиления ответственности за управление транспортом в нетрезвом состоянии», – говорится в сообщении.

В МВД подчеркнули, что для введения определенных инноваций достаточно было соответствующих постановлений Кабинета Министров. «Таким образом, ограничение скорости движения в населенных пунктах до 50 км/ч начало действовать с 1 января 2018 года (постановление КМУ от 10.11.2017 № 883 «О внесении изменений в Правила дорожного движения»)», – отметили в министерстве.

«Уже также работает новый порядок выдачи удостоверения водителя. Отныне, первое водительское удостоверение в сервисных центрах МВД будет выдаваться на два года с правом обмена на постоянное, в случае если в течение двух лет со дня его выдачи лицом не было совершено три и более административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Если таких нарушений было не более двух, либо вообще не было - гражданин меняет временное удостоверение на постоянное», – сообщили в МВД