Среди освобожденных из плена есть подозреваемые в финансировании ДНР/ЛНР

Среди освобожденных из плена пророссийских боевиков на Донбассе есть подозреваемые в финансировании терроризма.

Об этом в эфире "112 Украина" заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

"Есть люди, которых подозревают в более тяжких преступлениях...по некоторым есть подозрения относительно передачи определенной информации противнику.

Относительно гражданских, то есть люди, которых подозревают в мошенничестве, финансировании терроризма, а также - в передаче информации", - отметил Тука.

По его словам, в ходе обмена пленными 27 декабря освободили 26 гражданских, которые проживали на оккупированной территории