Среди освобожденных из плена есть подозреваемые в финансировании ДНР/ЛНР

Среди освобожденных из плена есть подозреваемые в финансировании ДНР/ЛНРСегодня, 14:11
Среди освобожденных из плена пророссийских боевиков на Донбассе есть подозреваемые в финансировании терроризма.
Об этом в эфире "112 Украина" заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.
"Есть люди, которых подозревают в более тяжких преступлениях...по некоторым есть подозрения относительно передачи определенной информации противнику.
Относительно гражданских, то есть люди, которых подозревают в мошенничестве, финансировании терроризма, а также - в передаче информации", - отметил Тука.
По его словам, в ходе обмена пленными 27 декабря освободили 26 гражданских, которые проживали на оккупированной территории