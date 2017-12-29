«Фантом» Луганщины задержал «контрабандистов» с мобильными телефонами стоимостью свыше 46 тыс. гривен

На днях сотрудники спецподразделения "Фантом" управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зон проведения АТО Главного управления ГФС в Луганской области во время несения службы на КПВВ "Станица Луганская" выявили факт нарушения Порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Луганской области

Так, 32-летний житель г. Свердловск Луганской области пытался перенести на временно неподконтрольную территорию Украины шестнадцать мобильных телефонов общей стоимостью свыше 46 тыс. грн с целью дальнейшей реализации.

В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 204-3 КУоАП и направлен в Беловодский районный суд. Товар изъят до принятия решения судом.