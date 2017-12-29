"Зарю" покинули сразу пять игроков

Луганская "Заря" на официальном сайте объявила о прекращении сотрудничества с пятью игроками.

Во-первых, истек срок арендного соглашения у Дмитрия Гречишкина, права на которого принадлежат донецкому "Шахтеру". Во-вторых, завершился арендный контракт у Владислава Калитвинцева, который принадлежит киевскому "Динамо". Оба игрока вернулись в расположение своих клубов.

Гречишкин отыграл в первой половине сезона 22 матча во всех турнирах и забил три гола, Калитвинцев сыграл только в шести поединках (1 гол, 1 ассист), после чего получил серьезную травму и до сих пор проходит лечение. Недавно девушка Калитвинцева восхитила формами в Instagram.

Кроме того, завершились контракты у трех игроков "Зари". Клуб покидают голкипер Алексей Шевченко и защитники Артем Сухоцкий и Андрей Пилявский.

Сухоцкий 24 раза появлялся на поле в футболке "Зари" и отличился одной результативной передачей, Шевченко трижды сыграл в этом сезоне, а Пилявский на поле не выходил.