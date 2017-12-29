В Украине провели испытания двигателя ракет оперативно-тактического комплекса «Гром-2»Сегодня, 12:10
В Украине провели испытания двигателя ракет оперативно-тактического комплекса «Гром-2», сообщает «Украинский милитарный портал».
Как известно этот комплекс сможет поражать цели на расстоянии до 280 км, что соответствует параметрам режима контроля за ракетными технологиями.
Также к полевым испытаниям готов и сам ОТРК «Гром-2», мобильная пусковая установка, которая предусматривает транспортировку и запуск двух ракет типа «земля-земля».
Оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром» разрабатывается для поражения одиночных и групповых стационарных целей на дальностях от 50 до 280 км. Боевой блок одноступенчатой баллистической ракеты проектируется массой 480 кг. Боевая часть могла быть выполнена по моноблочной или кассетной схеме. Моноблочная схема использует осколочно-фугасную или проникающую осколочно-фугасную ампулу.
Бортовая система управления ракеты инерциальная, комплектуется системами навигации и наведения различного типа (радиолокационными, оптико-электронными).