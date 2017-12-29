ГФС Луганщины провели 313 проверок по обороту подакцизных товаров

В январе-ноябре 2017 года сотрудниками ГУ ГФС в Луганской области проведено 313 проверок субъектов хозяйствования по вопросам соблюдения действующего законодательства по регулированию производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Луганской области

В ходе проведенных проверок установлено 327 нарушений законодательства, регулирующего оборот подакцизных товаров, из которых 22 случая розничной торговли алкогольными напитками по ценам ниже установленных минимальных розничных цен на алкогольные напитки. В целом, по результатам проведенных проверок доначислено более 3,8 млн грн.

Кроме того, в январе-ноябре текущего года изъято из незаконного оборота товаров подакцизной группы на общую сумму18 млн 355 тыс. гривен.